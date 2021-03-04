النفط يواصل مكاسبه بفضل احتمال تمسك أوبك+ بخفض الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي الخميس، إذ تلقت الدعم من احتمال اتخاذ منتجي أوبك+ قرارا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم يعقد في وقت لاحق اليوم بجانب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية.





وأضافت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت ما يزيد على 2% أمس الأربعاء. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتًا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.74 دولار للبرميل.





وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها لرويترز إن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج، إذ أن التعافي في الطلب على النفط ما زال هشا بسبب أزمة فيروس كورونا.

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