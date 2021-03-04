مبروك عطية: الابن عاق لو كان وجهه عابسا في وجه أبيه... و من لا يملك المال لا يجوز له الزواج.. وللي مش عاجبه كلامي "زوجه بنتك"

مبروك عطية: الزواج والطلاق مسئولية الابن دون اشتراط موافقة الوالدين

مبروك عطية: رفع الابن دعوى ضد أبيه لأخذ حقه ليس عقوقا





قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن البعض كان يظن أن بر الوالدين مرتبط بالتعامل الجيد من الأب والأم، وهذا غير صحيح، الله قال وبالوالدين إحسانا، سواء كانا مؤمنين أو كافرين أو ملحدين، بغض النظر عن دينهما وأخلاقهما، وعلى الوالدين أن يحترما ابنهما، وأن يعيناه على البر الذي فرضه الله عليه.





وأضاف مبروك عطية خلال لقائه على " ام بي سي مصر" أحد الرجال جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له إنه يحمل والده على كتفيه ويرعاه رعاية كاملة، وسأل النبي، أهكذا وفيت ديني له؟، فرد عليه النبي بـ"لا"، فلا يستطيع الشخص أن يقدم البر الكامل لوالديهم مهما طال الزمن، والشخص يصبح عاقًا إذا خالف أمرًا ما من الأمور لوالديه، إلا الشرك بالله، وهو الاستثناء الوحيد لطاعة الوالدين، و"التكشيرة" تعد عقوقا للوالدين.





وأوضح : "الابن عاق؛ لو رفع الصوت فوق مستوى صوتهم، وعاق أيضًا لو كان وجهه عابسا أو يعطيهم ظهره أو خالف أمرًا من الأمور إلا الشرك بالله".





وأشار إلى أن رفع الابن قضية على والده بعد أن جار عليه في حقه لكي يحصل على حقه ليس حراما، وهو أكثر انضباطا من رفع صوته أو التعدي على الده، وأنا أؤيد سن قانون لمعاقبة كل من يعوق والديه، لأن عددا كبيرا لا يردعهم إلا القانون، ولكن إذا تمكنت السلطات من القبض عليه، الأم تذهب وتتنازل









رد الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف على المعترضين على تصريحاته حول شروط الزواج، وأن من لا يملك المال لا يجوز له الزواج.





وأوضح عطية، "اللي مش عاجبهم كلامي بقوله جوزه بنتك".





وقال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إن بر الوالدين ليس مرتبطًا بحسن معاملة الأباء للأبناء، معلنًا تأييده لفكرة تشريع قانون لردع الأبناء في حال تجاوزهم في حق آبائهم.





وأضاف عطية خلال لقائه على "إم بي سي مصر" أن بر الوالدين ليس مرتبطا بحسن معاملة الأباء للأبناء ، قال تعالى : ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ، مشيرا إلى أن من رزق بذرية طيبة شخص منعم.





وأشار إلى أن الزواج مسئولية من سيعيش، الزواج والطلاق مسئولية الابن دون اشتراط موافقة الوالدين، وزواج الابن دون موافقة والديه لا يخالف الشرع، لكن العلماء يرونه زواجا بلا بركة.





ونوه الدكتور مبروك عطية بأن دور الأب في الزواج مستشار، ومقولة الأب أو الأم معندناش بنات بتطلق لا أساس لها في الشرع ولا يوجد في الشرع تزويج البنت دون رضاها.













وأشارالدكتور مبروك عطية إلى أن بر الوالدين ليس مرتبطًا بحسن معاملة الأباء للأبناء، معلنًا تأييده لفكرة تشريع قانون لردع الأبناء في حال تجاوزهم في حق آبائهم.





وأضاف عطية خلال لقائه على "إم بي سي مصر" أن بر الوالدين ليس مرتبطا بحسن معاملة الأباء للأبناء ، قال تعالى : ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ، مشيرا إلى أن من رزق بذرية طيبة شخص منعم





وأشار إلى أن الزواج مسئولية من سيعيش ، الزواج والطلاق مسئولية الابن دون اشتراط موافقة الوالدين، وزواج الابن دون موافقة والديه لا يخالف الشرع لكن العلماء يرونه زواجا بلا بركة.





ونوه الدكتور مبروك عطية بأن دور الأب في الزواج مستشار، ومقولة الأب أو الأم معندناش بنات بتطلق لا أساس لها في الشرع ولا يوجد في الشرع تزويج البنت دون رضاها.













قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن الأبناء لا يستطيعون أن يقدموا البر الكامل لوالديهم، ومقولة "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه" لا يمكن أن يبلغ منتهاه، ولن يوفي أحد حق الله.

وأوضح مبروك عطية، خلال لقائه على " ام بي سي مصر" : "الابن عاق؛ لو رفع الصوت فوق مستوى صوتهم، وعاق أيضًا لو كان وجهه عابسا أو يعطيهم ظهره أو خالف أمرًا من الأمور إلا الشرك بالله".





وتابع مبروك عطية: "رفع الابن دعوى ضد الأب، لأخذ حق بحكم قضائي؛ ليس عقوقا".



