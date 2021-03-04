صحف الإمارات اليوم: 58 شركة طيران تستأنف عملياتها في دبي الدولي.. التحالف العربي يتصدى لهجوم جوي ضد السعودية.. بايدن يتوعد المسئولين عن هجوم قاعدة عين الأسد العراقية

وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت

الانهيار المالي ينذر بانفجار لبنان

«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقًا بشأن «جرائم الأراضي الفلسطينية»

موسكو تدعو واشنطن إلى «عدم اللعب بالنار»

النواب الأمريكي يؤجل جلسة الخميس بعد تهديدات باقتحامه

بايدن: توفير لقاحات تكفي جميع البالغين الأمريكيين بحلول نهاية مايو

البنتاجون: أمريكا لن تتورع في الرد على هجوم صاروخي بالعراق









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن بيانات الموقع الشبكي، لمؤسسة مطارات دبي، أظهرت أن شركة طيران لنقل الركاب استأنفت عملياتها في مطار دبي الدولي، مقارنة بـ56 شركة طيران، خلال فبراير الماضي، ومقابل 33 شركة في سبتمبر 2020. ووفقًا لأحدث البيانات، وصل عدد وجهات الركاب، التي يخدمها «دبي الدولي» أكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين، إلى أكثر من 144 محطة دولية حول العالم تشغلها مختلف الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية.





وأشارت صحيفة البيان إلى وفاة السكرتير الخاص للشيخ زايد بن سلطان، أحمد محمود المحمود البلوشي، عن عمر يناهز الـ99 عامًا.





وعمل البلوشي لأكثر من 40 عامًا سكرتيرًا خاصًا للشيخ زايد، خلال فترة توليه مقاليد ممثل حاكم أبوظبي في مدينة العين، منذ عام 1958، وحتى عام 1974.





قالت صحيفة الخليج إن خليفة شاهين المرر وزير دولة الإمارات ترأس، امس الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.





وانعقد الاجتماع، على هامش أعمال الدورة (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ومشاركة أعضاء اللجنة من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بالاضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.





وأفادت صحيفة الاتحاد بتجديد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية تأكيده المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي) وتأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان التحالف العربي عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.





أوضحت صحيفة البيان استقبال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، كما أدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت.





ذكرت صحيفة الخليج أن الغضب الشعبي اللبناني تواصل، أمس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي ونزل الناس إلى الشوارع في بيروت والمناطق الأخرى وقطعوا معظم الطرقات احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار الذي ‏تجاوز العشرة آلاف ليرة وبسبب تدهور قيمة العملة الوطنية، وتردي الأوضاع المعيشية وموجة الغلاء، وعادت مشاهد إقفال الطرقات بالإطارات المشتعلة، ما يذكر بانتفاضة 17 أكتوبر 2019، فيما طالب الرئيس ميشال عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، فيما نفى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، أن يكون حزبه هو الذي يحرك الشارع، مطالبًا بانتخابات نيابية مبكرة وداعيًا النواب إلى الاستقالة.





وأشارت صحيفة الاتحاد إلى أن 10 صواريخ على الأقل استهدفت قاعدة «عين الأسد»، التي تضم قوات أميركية في الأنبار غرب العراق، أمس، في هجوم أدى إلى وفاة متعاقد مدني مع التحالف الغربي، قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق، وصرح البابا فرنسيس بأنه لايزال مصممًا على القيام بزيارته التاريخية للعراق، غدًا، رغم الهجوم الصاروخي.





قالت صحيفة الإمارات اليوم إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة رحّبت بها السلطة الفلسطينية وأكدت أنه طال انتظارها، وفي المقابل اعتبرت إسرائيل قرار التحقيق أنه «إفلاس قانوني».





وقالت بنسودا في بيان أمس «إن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014»، وشددت على أن «التحقيق سيُجرى بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة»، واعتبرت أنه «بنهاية الأمر، يجب أن ينصب جوهر الاهتمام على ضحايا الجرائم».





أشارت صحيفة البيان إلى تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن الولايات المتحدة "لن تتورع" عن الرد على الهجمات على قواتها إذا لزم الأمر، وذلك بعد هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية ومن التحالف الدولي.





كما لفتت صحيفة الاتحاد إلى تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الإدارة ستتخذ قرارها بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق بعد معرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم.





وقال بايدن: «نتابع ما جرى في قاعدة عين الأسد، ونشكر الله أنه لم يقتل أحد بتلك الصواريخ، ما عدا وفاة المتعاقد المدني بالسكتة القلبية، نحاول معرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم لنتخذ قرارنا».









دوليا،أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ الولايات المتّحدة ستكون لديها حلول نهاية مايو المقبل لجرعات من اللّقاحات المضادّة لـ«كوفيد-19» كافية لتطعيم جميع البالغين الأميركيين، واصفًا هذا التقدم بالمهم، وحذّر في الوقت نفسه من أنّ هذا لا يعني أنّ جميع البالغين الأميركيين سيتمكّنوا من تلقّي اللقاح، وقال: «توفير اللّقاح لا يكفي. نحن بحاجة إلى مُلقّحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس، الملايين من الأذرع الأميركية».





وأوضحت صحيفة الخليج إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأربعاء، أنّ حكومتها ستطبّق اعتبارًا من الاثنين خطة تدريجية ومشروطة لتخفيف إجراءات الحجر السارية لمكافحة كوفيد-19، والتي أثارت استياء شعبيًا متزايدًا انعكس قلقًا في صفوف حزبها قبل سبعة شهور من الانتخابات البرلمانية.





نقلت صحيفة البيان عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأربعاء، أن مجلس النواب أجل جلسة مقررة الخميس عقب تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام مبنى الكونغرس.





وأعلنت الشرطة الأمريكية عن تعزيز الأمن في محيط مبنى "الكابيتول"، بسبب وجود معلومات استخباراتية تقول إن "دعاة نظرية مؤامرة QAnon تعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى السلطة بتاريخ 4 مارس".





وقالت صحيفة الوطن إن روسيا دعت الولايات المتحدة إلى «عدم اللعب بالنار»، بعد فرض واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار، ردًا على قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، التي نسبت إلى الكرملين.



