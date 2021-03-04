لهذا السبب .. جاكوار لاندروفر تخسر 100,000 سيارة كل عام

لاندروفر هذة الفترة لعمل تغييرات شامله داخل مصانعها لتتربع علي عرش الارباح مرة اخري ، و من أهم هذة التغييرات هو خفض عدد الموديلات المتوافرة بحوالي 25% للتركيز على السيارات الأكثر ربحية و ترك السيارات التي لا طلب عليها . تسعي شركة جاكوار





وصرحت شركة جاكوار لاندروفر من قبل ان المبيعات المفقودة هائلة بسبب انزعاج العملاء من مشاكل الجودة بالرغم من أن جاكوار لاندروفر دائمًا تقع في المراكز الأخيرة في دراسات الجودة العالمية، مثل دراسات مركز J.D.Power البحثي الأمريكي الخاص بقياس رضا العملاء عن سياراتهم .





و اشار ثييري بولور المدير التنفيذي ل شركة جاكوار لاندروفر من قبل ، أن الشركة تخسر مبيعات 100,000 سيارة سنويًا بسبب مشاكل الجودة التي أثرت على صورتها امام العملاء ، وأكد بولور أن جاكوار لاندروفر ستقوم بتحسينات جزرية في سياراتها .



و تهدف شركة جاكوار لاندروفر لأن تكون علامة أكثر فخامة بموديلاتها الكهربائية القادمة، ولكن توجد مشكلة رئيسية طاردت الشركة على مدار الأعوام الماضية، وهي ضعف جودة سياراتها التي هزت صورتها امام العملاء .





و أعلنت شركة جاكوار لاندروفر مؤخرا إنتاجها للمحرك "إنجينيوم" (Ingenium) رقم مليون ونصف، خلال احتفالية لها داخل مصنعها، بسبب أنه إنجاز رائد للشركة الانجليزية العريقة، وتأكيد على مركزها الرائد في هذا المجال من خلال إضافة مجموعة نقل حركة متطورة جديدة.

وينتج مركز تصنيع المحركات (EMC) من شركة جاكوار لاندروفر في وولفرهامبتون، في المملكة المتحدة، عائلة مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة "إنجينيوم"، ليوفر مجموعة من المحركات الكهربائية لمختلف سيارات جاكوار ولاند روفر.





