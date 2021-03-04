لأول مرة.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف الـ Qs البريطاني

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة رقما قياسيًا جديدًا لأول مرة فى تاريخها بإدراجها ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في موضوعات الهندسة والطب.
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أوضح الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا جاءت فى الترتيب (101-150) عالميًا والرابع محليًا في مجالات الهندسة، وفي مجال الطب وعلوم الحياة جاءت في الترتيب (551-600) عالميا والرابع محليًا.
وأضاف أن التصنيف البريطاني QS شمل هذا العام 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفهم وفقًا لخمس مجالات رئيسية و 51 مجالا فرعيا، ويعتبر تصنيف QS تصنيف سنوى للجامعات مختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمى والتعاون الدولى وغيرها من المعايير..