ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لأول مرة.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف الـ Qs البريطاني

الخميس 04/مارس/2021 - 11:03 ص
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة رقما قياسيًا جديدًا لأول مرة فى تاريخها بإدراجها ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في موضوعات الهندسة والطب. 

اقرأ أيضًا:

أوضح الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا جاءت فى الترتيب (101-150) عالميًا والرابع محليًا في مجالات الهندسة، وفي مجال الطب وعلوم الحياة جاءت في الترتيب (551-600) عالميا والرابع محليًا.

وأضاف أن التصنيف البريطاني QS شمل هذا العام 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفهم وفقًا لخمس مجالات رئيسية و 51 مجالا فرعيا، ويعتبر تصنيف QS تصنيف سنوى للجامعات مختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمى والتعاون الدولى وغيرها من المعايير..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال 3 أعوام.. جامعة القاهرة تحقق طفرات غير مسبوقة في التصنيفات الدولية

جامعة طنطا تتقدم 202 مركز عالمي في تصنيف ويبومتركس الإسباني للاستشهادات المرجعية

جامعة طنطا تتقدم 115 مركزًا بالتصنيف الإسبانى "ويبومتركس" 2021

ترشيحاتنا

تغفلها الكثير من النساء.. علامات على قرب انقطاع الطمث

اليوم .. أولى جلسات محاكمة ريناد عماد في الاعتداء على قيم المجتمع

بعد إدراج الكونجيستال جدول..استشارى مناعة: يحتوى على مواد تأثيرها كالمخدرات.. فيديو

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

حكم النوم على جنابة في رمضان هل تبطل الصوم ؟.. اعرف رأي الشرع

الأهلي يرد بحزم علي تلميحات المصري حول التفاوض مع كريم العراقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور