لأول مرة.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف الـ Qs البريطاني

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة رقما قياسيًا جديدًا لأول مرة فى تاريخها بإدراجها ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في موضوعات الهندسة والطب.





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أوضح الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا جاءت فى الترتيب (101-150) عالميًا والرابع محليًا في مجالات الهندسة، وفي مجال الطب وعلوم الحياة جاءت في الترتيب (551-600) عالميا والرابع محليًا.



