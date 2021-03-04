عمليات التعليم : لا شكاوى من الامتحانات .. و"سيستم" 2 ثانوي يعمل بكفاءة اليوم





وقالت غرفة عمليات التعليم : الاوضاع مستقرة ، ولم يتم رصد اي شكاوى بشأن صعوبة الاسئلة او خروجها عن المنهج .





وأضافت غرفة عمليات التعليم : انه بالنسبة لـ امتحانات الصف الثاني الثانوي الالكترونية ، فتسير بهدوء تام ، حيث يعمل سيستم الامتحان بكفاءة مع جميع الطلاب ، ولم يشكو اي طالب من اي مشكلة تقنية اليوم.





وكان قد صعد منذ التاسعة صباحا طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية لبدء أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا على التابلت من داخل المدارس، وذلك في محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، والأقصر وشمال سيناء.



كما بدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي في أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في جميع محافظات الجمهورية، في جميع المواد ورقيا، في ورقة واحدة مجمعة متعددة التخصصات.





وقبل ساعة من بدء زمن الامتحان، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي على مداخل المدارس ، حيث يخضع الطلاب لعمليات الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية، ثم التعقيم من خلال رش المواد الكحولية المعقمة.





ويتم إلزام الطلاب بعمل تباعد اجتماعي أثناء طابور الدخول للمدرسة، بالإضافة دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات، وذلك كله حرصا على حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا



اقرأ ايضا | وزير التعليم: لن نعقد أي امتحانات من KG1 حتى 3 ابتدائي

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، حسب المحافظة كما يلي : - بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والاقصر وشمال سيناء : ( يبدأ امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 10 صباحا - ويبدأ امتحان علم النفس والاجتماع من 11 صباحا لـ 12 ظهرا )

- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : ( يبدأ امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 11 صباحا - ويبدأ امتحان علم النفس من 12 ظهرا لـ 1 ظهرا )

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .

واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.



وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أول أمس السبت.

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع بإهتمام انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الاول التي يؤديها منذ التاسعة من صباح اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي والصف الثاني الاعدادي .