خبير تربوي: "التابلت" و"المكتبة الرقمية" كنز للطالب المصري.. فيديو

منوها إلى أنه قامت الدولة المصرية بالتطوير في المكتبة الرقمية عن طريق وجود "التابلت"، التي يعتبر منصة تعليمية قوية جدا مجانا، ومن هنا يجب على الطالب أن يعتمد على البحث والتعليم وليس أن يكون معتمدا على المعلم فقط.





وأضاف "الخبير التربوي والمتخصص في التعليم عن بعد"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن المعلم يكون وسيلة للتعليم وليس الأساس في العملية التعليمية، كاشفا أن الأساس الان في التعليم هو الطالب الذى يعمل بقوة على نفسه، معقبا "زى اللي داخل بطولة لازم يجهز نفسه جسديا ونفسيا وبدنيا".





وأشار "مينا حنا"، إلى أنه يجب على كل طالب يريد التفوق أن يحدد هدفه أولا، ولا يشترط أن يكون هدفه كلية قمة فقط وذلك لأن الطالب يمكنه أن يصنع القمة في أى كلية يختار أن يدرس بها، مضيفا أن يجب على الطالب أن يقوم بإعداد جدول مذاكرة له واضح، ناصحا كل طالب ألا يسمع لكلام الاحباط ويبتعد عن كل شخص يتمتم به.





وأكد، أن وزير التربية والتعليم يسعى جاهدا في أن الطالب يعتمد على الدخول أكثر من مرة إلى الامتحان دون خوف ولكن بغرض التجربة والتعلم، حيث أن يوجد العديد من المصادر التي قدمتها الوزارة مليئة بالمعرفة ، ومنها "التابلت" و"بنك المعرفة" أو "المكتبة الرقمية".



