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تعليم

«تعليمي طنطا» ينجح فى إجراء 5 عمليات كي بؤر كهربائية بالقلب بالمجان

الخميس 04/مارس/2021 - 12:43 م
فريق طبي بمستشفى
فريق طبي بمستشفى طنطا التعليمى
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بمستشفى طنطا التعليمى العالمى من إجراء 5 عمليات كى بؤر كهربائية بالقلب عن طريق القسطرة، لافتًا إلى الاستمرار الأيام المقبلة في إجراء مزيد من العمليات.


أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية وحدة كهروفسيولوجية القلب بالمستشفى التعليمى العالمى لإجراء هذه العمليات، والتى تشكل نسبة كبيرة من حالات مضاعفات القلب والوفاة  المفاجئة. 

وأشار عميد طب طنطا، أن وحدة كهروفسيولوجية القلب تعد الأولي من نوعها في وسط الدلتا، حيث تضم أحدث الأجهزة الطبية التى تماثل نظيرتها فى كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة، موجهًا الشكر لإدارة المستشفي والفريق الطبى. 

أوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى، أن هذه العمليات تجرى بالمجان عن طريق المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ، أو عن طريق القطاع المجانى بالمستشفى، أو من خلال مشاركة المجتمع المدنى.

‏ضم الفريق الطبى أطباء من جامعة طنطا وعين شمس وأطباء الزمالة المصرية ، تحت إشراف ‏الدكتورة ميرفت أبو المعاطي رئيس الفريق و‏أستاذ أمراض القلب وكهروفسيولوجية القلب  بطب عين شمس، والدكتور محمد سطيحة أستاذ ورئيس قسم القلب بطب طنطا، والدكتوره مى سلامة، ‏‏أستاذ ورئيس قسم  القلب السابق بطب طنطا، والدكتور محمد بيومى ، والدكتور وليد رشدى￼، والدكتوره سالي الصواف، والدكتوره نوران ابرا هيم، والدكتوره نورهان حسام، والدكتوره هدير غنيم، والدكتور أحمد الرصاصي.
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