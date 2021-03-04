«تعليمي طنطا» ينجح فى إجراء 5 عمليات كي بؤر كهربائية بالقلب بالمجان

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بمستشفى طنطا التعليمى العالمى من إجراء 5 عمليات كى بؤر كهربائية بالقلب عن طريق القسطرة، لافتًا إلى الاستمرار الأيام المقبلة في إجراء مزيد من العمليات.









أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية وحدة كهروفسيولوجية القلب بالمستشفى التعليمى العالمى لإجراء هذه العمليات، والتى تشكل نسبة كبيرة من حالات مضاعفات القلب والوفاة المفاجئة.





وأشار عميد طب طنطا، أن وحدة كهروفسيولوجية القلب تعد الأولي من نوعها في وسط الدلتا، حيث تضم أحدث الأجهزة الطبية التى تماثل نظيرتها فى كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة، موجهًا الشكر لإدارة المستشفي والفريق الطبى.





أوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى، أن هذه العمليات تجرى بالمجان عن طريق المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ، أو عن طريق القطاع المجانى بالمستشفى ، أو من خلال مشاركة المجتمع المدنى.



