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برلمان

برلماني: التحول الرقمي مشروع قومى يقضي على الروتين والبيروقراطية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:43 م
التحول الرقمي
التحول الرقمي
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فريده محمد
قال النائب نادر الخبيرى، إن التحول الرقمى بمثابة مشروع قومى من ضمن حزمة المشروعات التي شرعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، ..

ولعل الرقمنة تأتى فى مقدمة المشروعات التي ستعمل على توفير الكثير من الجهد والمال وتحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل مباشر.
 
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرقمنة تعنى الانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية، وسيجعل مصر مركزًا إقليميًا للبيانات، كما تدعم الرقمنة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، والتحول الرقمي بمثابة منهج وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع.
 
وأضاف الخبيرى فى تصريحات له اليوم، أن التحول الرقمى يعمل أيضا على التوسع والانتشار بشكل كبير بين المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات، بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، فلم يعد التحول الرقمي رفاهية يمكن الاستغناء عنها.

واشار إلى أن الصناعة الرقمية تعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تسهم في توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع الإلكتروني، ما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مشيدا بالجهود التي قطعتها الدولة المصرية فى هذا الصدد بتوجيهات القيادة السياسية نحو تحول رقمى لكافة الهيئات والقطاعات والمؤسسات.
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