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تفاصيل الدفعة الثانية للمرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك

الخميس 04/مارس/2021 - 11:54 ص
دكتور سامح منصور
دكتور سامح منصور
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ريهام فيكتور
قال الدكتور سامح منصور، مدير مبادرة "دراجتك صحتك"، بوزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحى أعلن أمس عن كمية جديدة من الدراجات المدعمة التى تقدمها الوزارة للجمهور .

واضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى، أن هناك ١٩٠٠ دراجة متاحة على بوابة مصر للشباب والرياضة. 

وأشار مدير مبادرة "دراجتك صحتك"، إلى أن الموضوع يسير بأسبقية الحجز والتسجيل، نظرًا لأن الكمية قليلة والإعداد كبيرة.

وتابع مدير مبادرة "دراجتك صحتك"، أن التسجيل يتم عن طريق موقع الوزارة والدفع عن طريق فورى أو ببطاقة الائتمان .

وأكد مدير مبادرة "دراجتك صحتك"، أن هناك نوعين من الدراجة، منها الدراجة الجبلى وهى تصلح للطرق الممهدة وبها شق رياضى، متاحة بسعر ١٩٠٩ جنيهات متوفرة بدون شحن، والدراجة الهجيب بسعر ٢٣٣١ جنيها.
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