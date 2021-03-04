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رياضة

صدمة في الأهلي بعد قرار إنبي بتفعيل بند شراء كريم فواد

الخميس 04/مارس/2021 - 10:51 ص
كريم فؤاد
كريم فؤاد
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عبد الحكيم أبو علم
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، صدمة جديدة بعد أن أعلن نادي إنبي نيته تفعيل الشرط الجزائي في تعاقده مع نادي النجوم لشراء بطاقة كريم فؤاد بشكل نهائي.


وتنتهي إعارة كريم فؤاد مع إنبي بنهاية الموسم الجاري، ولكن هناك بند يمنحه حق الشراء مع دفع 15 مليون جنيه.


ويرى مسئولو الفريق البترولي أن كريم فؤاد تطور أداؤه بصورة كبيرة معهم بعد جهود المدير الفني حلمي طولان، وبات لاعبًا مهما ومحط أنظار أندية عربية وأوروبية وكذلك محلية، لذا فإنهم قرروا تفعيل البند وشراءه بصورة نهائية ومن يريد التفاوض لضمه سيكون من خلالهم.


ويدرك مسئولو إنبي أن اللاعب لديه رغبة واضحة وملحة في الانتقال للأهلي، ونفس الأمر لدى مسئولي القلعة الحمراء، لذا سارعوا بإعلان تفعيلهم لهذا البند.
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