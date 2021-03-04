صحف السعودية.. رياح قوية وموجات غبارية على مناطق بالمملكة.. منح ولي العهد شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي.. ٣٠٤٩ جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة

انطلاق مؤتمر «خدمة الإسلام والمسلمين»

وزير التعليم: تعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة ثقافية وخلقية

«الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

إغلاق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا في الباحة





تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





البداية عند صحيفة "عكاظ"، حيث انطلقت تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية بحضور ومشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم لشؤون الجامعات الدكتور محمد السديري، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وجمع من المدعوين.





وأكد وزير التعليم، دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم الوسطية والاعتدال بكافة السبل المشروعة، والعمل من خلال رؤية 2030 على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية وخلقية، تحافظ على مبادئنا الأصيلة، وقيمنا الثابتة، وتحصنها من أي تهديدات فكرية متطرفة أو منحرفة.





وأضاف: بالرغم من الظروف التي عصفت بكافة الدول، وغيرت في موازينها العالمية، إلا أن الله أنعم علينا بدولة طبقت القيم الإنسانية العليا في هذه الظروف القاسية، وحرصت على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم، حفاظا على سلامة الإنسان وصحته في هذه الأرض المباركة، وإسهاما في الحد من الأضرار الاقتصادية لهذه الجائحة، سواء في ما تم من إجراءات محلية، أو من خلال دعم المملكة للمنظمات العالمية بكل ما يخدم البشرية، ويخفف من آثار هذه الجائحة عنها، مشيرا الى أن المملكة تسعى للوصول إلى «مليون» متطوع سنويا في القطاع غير الربحي، تطبيقا لمبادئنا الإسلامية السمحة، وقيمنا العربية المتوارثة، وثوابتنا الوطنية الراسخة، التي تحض على مساعدة المحتاجين، وتقدير الوافدين، وحفظ حقوق الإنسان، والمملكة رائدة لمنصة العمل اللوجستي الدولي في دعم قضايا الإسلام والمسلمين.





وفى صحيفة عاجل أعلنت وزارة الصحة، إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19"، حتى الآن من خلال 405 مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.





وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أكد توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قريبًا في الصيدليات المجتمعية مجانًا، وقال الربيعة في تصريحات للعربية: «سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجانًا».





وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19). وتضمن القرار السماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.





وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.





وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, في وقت سابق، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقلَّ مما كان عليه، وأنَّ ذلك لا يعني الاطمئنان، بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وصولًا إلى تحقيق آثار إيجابية، وأشار إلى أن الخدمات الصحية متواصلة من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، لا سيما تقديم الاستشارات والفحوصات.





وفى صحيفة سبق تشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة اليوم الخميس وغدًا الجمعة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو أجواء المنطقة.





وفي التفاصيل، يتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية بمنخفض جوي يومي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 60كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق مع تدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.





أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار؛ فهي كل من: (الجوف، والحدود الشمالية، ومنطقة حائل، والقصيم)، ووصولًا إلى العاصمة الرياض ولكن بشكل أضعف، إضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطرابًا في البحر وارتفاعًا للأمواج، إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.





وفى صحيفة الجزيرة نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، تسلّم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021م التي منحتها جامعة الدول العربية، تقديرًا لدور ولي العهد في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.





جاء ذلك خلال الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لوزير الخارجية بمكتبه بمقر الجامعة العربية على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.





وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاستقبال: « إنه يسعدني ويشرفني أن أقدم اليوم شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي، من اللجنة العليا للتنسيق بالجامعة العربية كشهادة تقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقديرًا لجهوده وأدائه وما يفعله لخدمة المملكة العربية السعودية. وأضاف قائلًا: « إن هذا الرجل الحكيم يعمل من أجل أمته».





أما فى صحيفة الوئام فقد أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الحالي (٢٠) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة “٣٠٤٩” جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة.





وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.





‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (٥٦) مخالفة للتدابير الاحترازية.





وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.





مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.



