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أخبار البلد

لمنع التحرش والمضايقات في العمل.. القومي للمرأة يشيد برئيس هيئة الرقابة المالية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية لإصداره الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2021 لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، والذى يشمل التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بهذا الإصدار مؤكدة أن الرقابة المالية ستكون مثالاً يحتذى به فى تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحماية من كافة أشكال العنف وحماية حقوق المرأة وتمكينها وخلق بيئة عمل مناسبة تستطيع أن تبدع المرأة خلالها.

يذكر أن الكتاب الذى أعدته الهيئة تم تنفيذه بالتعاون مع كل من المجلس القومي للمرأة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، وجاء للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات. 
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