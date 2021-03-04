الزراعة تتابع تجهيز وإعداد التقاوى بشرق العوينات والخارجة والداخلة بالوادي الجديد

‏قام د. حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بزيارة محافظة الوادى الجديدة والمرور على محطة اعداد التقاوى بمدينة الخارجة و الوقوف على أهم المعوقات هناك ، وتم تشكيل لجنة لتقديم دراسة كاملة لخط الإنتاج لزيادة القدرة التشغيلية وعمل صيانة كاملة لوحدة التشغيل المتنقلة ، كم تم الاتفاق على إنشاء مظلات تخزين نظرا زيادة مساحات التعاقدات وزيادة الكميات المستلمة لكافة المحاصيل.









‏يأتى ذلك فى ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالمتابعة الدقيقة و الوقوف على اخر المستجدات و تقديم كافة الدعم الفنى للشركات والمزارعين فيما يخص حقول إكثار تقاوى المحاصيل المختلفة والعمل على إيجاد حلول فورية لأى معوق فى سبيل الحصول على تقاوى ذو جودة ونقاوة عالية بحقول إكثار تقاوى المحاصيل الشتوية التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة ،وايضا فتح آفاق جديدة لنشر الهجن و الأصناف للمحاصيل الصيفية و خاصة الفول السودانى و الذرة الشامية بشرق العوينات.





كما قام رئيسا إنتاج وفحص التقاوي ‏ بالتوجه إلى مدينة الداخلة واستلام مساحة 400 متر للادارتين بإنشاء مبنى إدارى واستراحة و مخازن ومنفذ بيع لزيادة المساحات الخضراء المنزرعة بتقاوى معتمدة من وزارة الزراعة و بسعر مخفض طبقا لتوجيهات وزير الزراعة في الشأن

‏كما توجها إلى شرق العوينات لمتابعة تجهيز وإعداد التقاوي والعمل على فتح منفذ بيع لنشر التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية المتباينة .