مستريحة كفرالديب بزفتى تنصب على المواطنين في 30 مليون جنيه

سادت حالة من الحزن والوجيعه علي وجوه أهالي ومواطني قرية كفرالديب بمركز زفتي بمحافظة الغربية بسبب ظهور واقعة نصب جديدة بطلتها سيدة جمعت ما يقرب من 30 مليون جنيه بحجة عمل جمعيات وتشغيلها فى مجال الكرتون والعقارات وهربت بعد أن طالبها الأهالى برد المبالغ المالية وهجرت زوجها وأولادها حيث أوهمت الأهالى بدفع فوائد يومية بلغت فى بعض الحالات 10 آلاف جنيه.









وكانت وسائل النصب على الأهالى بقرية كفر الديب بزفتي تعددت من "مستريحة" القرية صاحب العقد السادس من عمرها حيث أوهمت البعض أنها تعمل فى تجميع الجمعيات والبعض الأخر أنها تتاجر فى العقارات وتارة آخرى بمجال الكرتون الذى يعمل به شقيقها وأنه يملك مستخدمة وسطاء من أهالى القرية لجذب الضحايا مقابل نسبة من الفوائد اليومية، حتى ذاع سيطها فى القرية والقرى المجاورة لتجمع ملايين الجنيهات وتهرب بها بعد كشف أمرها على "جروب الفيس بوك" الخاص بأهالى القرية.





وأشار محمد .ر" أن الكثير من الأهالي باع ماشيته وأخدوا قروضًا لتشغيل أمواله مع "المستريحه" قائلًا: الناس عملت محاضر فى الشرطة وانه قام بتسلميها ٨٠٠ ألف جنية كانت في بداية الأمر لعمل جمعية.



