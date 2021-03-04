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أخبار العالم

محاكمة شبكة في إسبانيا بتهمة دعم الإرهاب بـ سوريا والعراق

الخميس 04/مارس/2021 - 11:07 ص
محاكمة شبكة في إسبانيا
محاكمة شبكة في إسبانيا بتهمة دعم الإرهاب
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ندى عبد العزيز
بدأت المحكمة الوطنية العليا في العاصمة الإسبانية مدريد، بمحاكمة شبكة إرهابية مكونة من 7 أشخاص متورطين بإرسال أسلحة وزى عسكرى ومتفجرات وأموال إلى تنظمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين في سوريا والعراق.

ووفقًا لوكالة سانا السورية، فمتزعم الشبكة الإرهابية سوري ويحمل الجنسية الهولندية، واستخدم شركته المخصصة لتجارة الملابس المستعملة ومقرها في مدينة أليكانتي الساحلية الإسبانية، من أجل إرسال المواد للإرهابيين عبر ميناء مرسين التركي عبر حاويات مموهة بملابس وأحذية مستعملة على أنها مرسلة إلى مخيمات اللاجئين.

وكشفت التحقيقات الأمنية عن وجود ما لا يقل عن خمس شحنات وإرساليات إلى التنظيمات الإرهابية كانت آخرها التي تم اعتراضها في ميناء مدينة فالنسيا في الأول من مارس عام 2016، بعد عملية اعتقال متزعم الشبكة، حيث كانت الحاوية تحوي على أكثر من 20 ألف زي عسكري للجيش البريطاني بما فيها بدلات مقاومة للحرب الجرثومية.

وطالبت النيابة العامة الإسبانية بإصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 18 و23 عامًا على متزعم الشبكة وبقية أعضائها لارتكابهم جرائم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وجرائم أخرى.

وأضافت النيابة العامة الإسبانية إلى قائمة الاتهامات المتعلقة بمتزعم الشبكة الإرهابية أنه من خلال البحث في أدواته وأجهزته الإلكترونية تم العثور على صور يظهر فيها في سوريا وهو يحمل أسلحة حربية مع أفراد مسلحين، و قام أيضًا من خلال شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر رسائل تدعو للفكر المتطرف ودعم التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت "سانا" أن الدول الأوروبية تشهد حالة من الاستنفار الأمني خوفًا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سوريا إلى أراضيها، ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة وهو الأمر الذي حذرت منه سوريا مرارًا.
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