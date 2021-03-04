ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد عز يشارك متابعيه كواليس مسلسله الجديد "ولاد ناس"

الخميس 04/مارس/2021 - 11:28 ص
محمد عز من كواليس
محمد عز من كواليس ولاد ناس
Advertisements
ندى فكري
نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد عز في الصورة  من كواليس مسلسل "ولاد ناس " مما اثار اعجاب متابعيه.

ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

وكان قد كشف الفنان محمد عز، كواليس مشاركته في مسلسل "ضربة معلم"، ووقوفه أمام الفنان رياض الخولي في مسلسل ضربة معلم.

وأضاف محمد عز في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "تركيبة مسلسل ضربة معلم الناجحة السبب فيها مخرج العمل الدرامي".

وتابع محمد عز: "ربنا رزقني بمسلسل به كم هائل من التمثيل  ولو انا مش بعرف امثل همثل قدام الفنان الكبير رياض الخولي".

ومن جانبها قالت الفنانة رانيا فريد شوقي: "قمت بتجهيز الشخصية مع مخرج المسلسل ومصممة أزياء المسلسل للتوصل إلى الشكل النهائي للشخصية".

وأكملت رانيا فريد شوقي: "شخصية "تباهي" معلمة في السوق ولم تكن صاحبة قهوة او تاجرة مخدرات وبها حياء المرأة ولكنها شخصية قوية".

 ومن جانبه قال إسماعيل فاروق مخرج مسلسل ضربة معلم: "كنا  نرغب في  دخول البيوت بمسلسل اجتماعي جيد  وإرسال مجموعة من الرسائل الاجتماعية الهامة وعلى رأسها بر الأم".
محمد عز يشارك متابعيه كواليس مسلسله الجديد "ولاد ناس"
محمد عز يشارك متابعيه كواليس مسلسله الجديد "ولاد ناس"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد رجب ينشر صورة من كواليس "ضربة معلم"

لوك الشخصية .. محمد رجب يبهر متابعيه من كواليس ضربة معلم

تباهي شخصية قوية وبها حياء المرأة.. رانيا فريد شوقي تكشف كواليس مشاركتها في «ضربة معلم»

محمد عز: لو مش بعرف أمثل هشتغل قدام رياض الخولي.. فيديو

شاهد.. محمد عز في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

ترشيحاتنا

أسرار قراءة آية الكرسي للرزق

هذا الأمر يقضي الله به حاجتك دون دعاء .. على جمعة يوضحه

الحكومة تكشف حقيقة قرار تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة

فقدت الكثير.. ميجان ماركل تفتح النار على العائلة المالكة في حوارها مع أوبرا وينفري

شبورة وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية.. حالة الطقس اليوم

الأرصاد: نشهد أمطارا خفيفة ومتوسطة.. وهذا موعد انتهاء الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور