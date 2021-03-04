برلماني: التوكتوك أمر واقع و ترخيصه وتشديد الرقابة عليه ضروري

قال النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إنه خلال اجتماع لجنة التنمية المحلية أمس بمجلس النواب، تم تقديم العديد من طلبات الإحاطة بشأن تقنين أوضاع التوكتوك،





لافتا إلى أن هناك العديد من المقترحات التي قدمت من لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي السابق، وتم التحدث عنها ومناقشتها خلال الاجتماع .









وأوضح " درويش " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التوكتوك بمثابة أمر واقعي ولا يمكن الاستغناء عنه بأية حال ، لا سيما وأن هناك شرائح كبيرة من المجتمع تستقل هذه الوسيلة بشكل أساسي ورئيسي، خاصة في المناطق الشعبية، مؤكدًا أنه لو تم تطبيق المقترحات التي تمت مناقشتها بالأمس، من تقنين أوضاعه، وتحديد مسؤلياته، وكذا إجراءات الترخيص ، وتشديد الرقابة عليه ، فإن ذلك من شأنه أن يقضي على مشاكل التكاتك بأكملها والتي يعاني منها كافة المصريين على مستوى محافظات الجمهورية









وأكد أمين سر محلية النواب أن التوكتوك أصبح من أهم الظواهر الخطيرة التي تهدد ملايين المواطنين في المجتمع المصري، ولابد من الوقوف على حل سليم للقضاء على المشاكل التي يتسبب في حدوثها.





جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقترحات والشكاوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة.. الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي بشأن معاناة وأزمة الأهالي بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كل من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات من التوكتوك وتكرار ارتكاب الجرائم من خلاله.



