فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التهنئة الى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وشعب أسوان الكريم بمناسبة فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري من بين ٢٧٣ مدينة على مستوى العالم.





وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته البالغة لهذا التكريم موضحا اختيار أسوان ضمن أفضل ٣٠ مدينه على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك .



