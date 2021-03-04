إيمان راغب تكتب: كبرت سنة

مازلت لا أستوعب كوني كبرت عامًا آخرًا ولم أتحرر بعد من تلك الطفلة ذات الضفيرتين الممسكة بميكرفون الإذاعة المدرسية تشدو، وتتمايل وكأن الكلمات تخرج من أعماق قلبها وليست من أحبالها الصوتية وحركات جسدها تعكس فهمها لما أدركته من أحرف.

وعلى الجانب الآخر تقف تلك الخمسينية التي فهمت الحياة حق الفهم وجردتها من كل الأقنعة الزائفة فتحولت إلى قلب مثقل بالإدراك والوعي فالنضج الكامل الباكر لعنة تطفئ براءة الأطفال وتحطم آمال وأحلام الشباب لعنة تخمد لهيب الحماس والترقب والتطلع تلك الخمسينية أصبحت أكثر نضجًا وأكثر حكمة وأكثر واقعية.





تنظر كل منهما إلى الأخرى تتصارعان تتشابكان تحاول الأولى أن تصرخ فيها لتعيدها إلى الحياة والنبض والشعور والثانية تهمس في أذنيها أن الأمر ليس بهذه البساطة ولا تلك العفوية وأن الأشياء لها من التعقيد ما لا تستطيع مثلها إدراكه.





أقف من بعيد كمتفرج للعرض أفقده فضول معرفة النهاية متعة المشاهدة.. أنتظر أن تنتصر إحداهما أو تغلب كلاهما وأغلب أنا معهم.. ثمة أشياء كثيرة ربما لا أستطيع حصرها وتعجز الكلمات التعبير عنها تغيرت بداخلي.

فقدت إيماني بالكثير من القيم والمعتقدات التي حاربت بها ولها.. ربما هزمت وربما تعلمت لكن من المؤكد أن قلبي يمتلئ بالحكايات التي سوف أحكيها أو تحكى عني.





وددت أن أعتذر لكل من آمن بي وخذلته ولكل من أحبني ولم أتوقف عند محبته كثيرًا ولكل من امتلأ قلبي بمحبتهم ولم تخبرهم أفعالي بذلك .. لا شيء يخلد سوي الأرواح الطاهرة وإن لم تخلد في الأرض فسوف تكرم في السماء.