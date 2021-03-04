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فن

بعد ظهورها مع منى الشاذلي .. هند عبدالحليم تتصدر جوجل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:36 ص
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة هند عبد الحليم، تريند مؤشرات البحث جوجل  خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي.


وقالت الفنانة هند عبد الحليم، :"  بعد زواجي  والدي ووالدتي لم يكونوا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل، ولما اتجوزت  وكنت بزورهم  في البيت  بابا بيقولي أنتي رايحة فين".

وأضافت هند عبد الحليم:"  قبل الزواج  أبلغت والدتي بـ وجود شخص يرغب في الزواج مني ولم اتحدث مع والدي مباشرة لأني بتكسف ووالدتي هي من اخبرت والدي".

وتابعت هند عبد الحليم:"  فرحي كان في مكان مفتوح وكان العدد محدود ؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح ".

ومن جانبه قال أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، :"  حتى الان هناك تأثير داخلي لأن هند تزوجت ومشيت، وامنية اي أب هو زواج ابنته، ولكن بعد زواج هند؛ شعرت بمشاعر متناقضة بسبب قوة العلاقة  التي تربطني بها".
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