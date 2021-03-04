بعد ظهورها مع منى الشاذلي .. هند عبدالحليم تتصدر جوجل

وقالت الفنانة هند عبد الحليم، :" بعد زواجي والدي ووالدتي لم يكونوا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل، ولما اتجوزت وكنت بزورهم في البيت بابا بيقولي أنتي رايحة فين".





وأضافت هند عبد الحليم:" قبل الزواج أبلغت والدتي بـ وجود شخص يرغب في الزواج مني ولم اتحدث مع والدي مباشرة لأني بتكسف ووالدتي هي من اخبرت والدي".





وتابعت هند عبد الحليم:" فرحي كان في مكان مفتوح وكان العدد محدود ؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح ".



