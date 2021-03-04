محمد فؤاد يكتب: الحوار المجتمعي.. من أين يبدأ ؟

تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى حمل عددًا من الرسائل ليس لداخل مصر فقط ، بل وخارجها ، أهم تلك الرسائل والعنوان الأبرز فيها هو التأكيد على أن الشعب المصرى سيبقى رمانة الميزان فى معركة الإصلاح الإقتصادى التى يتحمل تكلفتها الرئيس وحدة بناء على ثقة الشعب فيه .





دلالة التوقيت وإهتمام الدولة المصرية بتداعيات قرارات الإصلاح الإقتصادى الصعبة على المواطن المصرى يُعد أمر لافتا للإنتباه حقيقة ، وأعتقد أنه لفت إنتباه الخارج قبل الداخل ، فبينما كانت ردود الفعل المعارضة لقانون تعديل الشهر العقارى تسرى كالنار فى الهشيم ، وبينما أعداء الخارج كانوا ينفخون فى تلك النيران كعادتهم جاء قرار الدولة المصرية بالتدخل .





نتوقف فى قرار الدولة المصرية هنا على عدة أمور أولها هو دلالة التوقيت وأهميته وسرعة التحرك والإستجابة والتعاطى مع نبض الشارع والأحداث ، وثانيها هو أجهزة الرصد الأمينة التى باتت تعمل فى مطبخ الدولة المصرية وتتعامل مع نبض الشارع بحرفية شديدة وقبل حدوث الأزمة ودون إنتظار لرد الفعل من أجل حماية الأمن القومى المصرى .





أما ثالثًا والأهم فهو ما يتمثل فى الكيفية التى تعاملت بها القيادة السياسية مع هذا الملف فالرئيس لم يكتف بقرار تأجيل هذا القانون الذى أثار حفيظة شريحة كبيرة من المصريين فقط ! ، بل أضاف أمرًا بالغ الأهمية أكد عليه بعبارة " إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعى " وأعتقد انا هذا الطرح لاسيما أنه جاء من الرئيس نفسه فهو بمثابة عقدًا إلزميًا جديدا سيتم إضافته مستقبلًا حال طرح أى مشروع قرار أو قانون جديد للحكومة له تداعيات إقتصادية على المواطنين .





كل هذا يجعلنا نطرح السؤال الأهم ! من أين يبدأ الحوار المجتمعى ؟ الحوار المجتمعى بالتأكيد لابد وأن يبدأ قبل إصدار وإقرار القوانين وليس العكس لاسيما أن خروج وإقرار أى قانون جديد لابد له من أن يمر بمراحل عديدة تحت قبة البرلمان وقبل موافقة الحكومة عليه ، وخلال تلك المرحلة سيكون الحوار المجتمعى بمثابة تهيئة للرأى العام الذى سيكون حاضرًا بقوة إذا تعلق الأمر بإصدار قوانين لها تداعيات وتأثيرات إقتصادية عليه سيحتاج وقتها إلى فهمها وايضاحها .





أما سياسة تمرير القوانين التى لها تأثيرات إقتصادية على المواطنين بتصديرها مباشرة لهم فجأة للتعرف عليها مع بدء تنفيذها وتطبيقها فهو أمر يحتاج إلى وقفة ومراجعة من خلال نظرة شاملة تضع نصب أعينها التأثيرات السلبية والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل كبير على المواطن البسيط ولم يسلم منها المواطن الغنى .





رؤية شاملة ليست قاصرة على البعد الإقتصادى فقط ، بل تضع نصب أعينها أيضًا باقي الابعاد الاخرى الاجتماعية والأمنية لاسيما فى ظل حالة التربص من جانب أعداء الوطن فى الداخل ، والخارج لإشعال الحرائق والفتن والأزمات .





مرة أخري لابد وأن ننظر إلى النص المليان فيما حدث وهو الكيفية التى تعاملت بها الدولة المصرية مع هذا القانون الجديد دون مواربة أو تمسك بالرأي ، كما لا يمكن أن ننسي أو نتناسي وسط هذا أيضًا أنه رغم صعوبة الفترة الماضية التى إتخذت فيها الدولة المصرية قرارات مصيرية لتنفيذ برنامجها الإقتصادى يمكن أن نرى بوضوح الوعى المصرى الذى يعى جيدا ضريبة المعركة الإقتصادية الحالية وضرورة العمليات الجراحية وليس المسكنات والحلول المؤقتة .

أخرًا وليس أخيرًا لم يعد الأمر سوى مسألة وقت ، فالدولة المصرية نجحت فى معركتها ضد الإرهاب ، وكان الشعب المصرى شريكًا أساسيا فى عملية المواجهة ، والآن الشعب المصرى هو شريك الدولة المصرية بتحمله ووعية لأعباء المعركة الإقتصادية .

ومع كل تلك الأعباء والضغوط التى يتحملها الشعب ويدفع فيها رئيس الجمهورية ضريبة كل ذلك وحده فإنه يتحتم على كل مسئول فى موقعه تحمل المسئولية .

إن مسألة أمن وإستقرار ومستقبل هذا الوطن هو مسئولية الجميع وليس مسئولية الرئيس فقط .