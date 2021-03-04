ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلامية كويتية: مصر لن تفرط في حقها المائي .. وتطورات شديدة الإيجابية مع السودان

الخميس 04/مارس/2021 - 11:46 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية ونظيرته السودانية
Advertisements
مـيــــس رضـــا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالخطوات الواسعة في العلاقات المصرية السودانية في ضوء اللقاءات التي تمت على أعلى مستوي خلال الأيام القليلة وآخرها زيارة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية ولقائها بالوزير سامح شكري وما تضمنه البيان المشترك الصادر عنهما من توافق في الرؤى حول ملف سد النهضة.

 

 

ولفتت "الرشيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكد خلالها أن أمن واستقرار السودان جزء من أمن واستقرار مصر ولايتجزأن، لافتة إلى أن النهج الاستراتيجي لمصر هو الحرص على العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم والدفع بها إلى نطاق أرحب لاسيما وأن علاقات البلدين والشعبين أزلية وراسخة، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد إيجابية شديدة.

 

وأكدت "الإعلامية الكويتية"، أن اتجاه إثيوبيا نحو تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد نهضة بشكل أحادي يعد تهديد مباشرا للأمن المائي وخرقا لاتفاق إعلان مباديء سد النهضة و أن هذا الأمر يزيد من تعثر المفاوضات .


قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن هناك رؤية مشتركة مع السودان فيما يتعلق بسد النهضة.

 

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك، امس الثلاثاء، مع  مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، أن هذه الرؤية ترتكز على التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث.

 

وكانت الوزيرة السودانية قد أعلنت خلال المؤتمر، أن بلادها لن تنتظر عودة إثيوبيا إلى المفاوضات حول سد النهضة إلى ما لا نهاية، مؤكدة أن السد قد يكون مدخلا لمزيد من الصراعات في القارة، "لكننا نسعى لمنع ذلك.".

 

وحول الخلاف بين إثيوبيا والسودان على الحدود، قالت وزيرة الخارجية السودانية: "مسألة الحدود مع إثيوبيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية ومنفتحون لجعل هذه المنطقة منطقة تعاون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر والسودان يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي

الخارجية السودانية تحذر من خطر قادم حال ملء سد النهضة..فيديو

وزيرة خارجية السودان: سد النهضة يهدد 20 مليونا بمخاطر كبيرة تفضي إلى الموت.. وتصرفات إثيوبيا تجر الإقليم إلى مرحلة نزاع وصراعات

سامح شكري: توسيع التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي مع السودان.. ونستهدف التوصل لاتفاق قانوني منصف بشأن سد النهضة

لماذا الآن؟.. خبير شأن أفريقي تكشف تفاصيل زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة

من الخرطوم.. محلل سياسي سوداني يكشف كواليس لقاء مريم المهدي والرئيس السيسي

ترشيحاتنا

الزمالك: كسل مسئول كلف خزينة النادي 20 مليون جنيه

مدحت شلبي يهاجم مسئولي الأهلي: الطبطبة على اللاعبين سبب أزمة كهربا .. فيديو

ضبط شاب كويتي قتل قططا بطريقة مروعة ووثق فعلته بالفيديو

مفاجأة .. الخطيب طلب رحيل كهربا نهاية الموسم الجاري ..فيديو

مايا دياب تخطف الأنظار داخل أسطبل الخيول في دبي

التموين تكشف تفاصيل تطبيق الدعم النقدي بعد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور