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حوادث

المشدّد 5 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:54 م
حبس متهم
حبس متهم
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بمعاقبة صاحب مزرعة إنتاج حيوانى، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

 
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بالمركز من ضبط "م ح " 49 سنة، صاحب مزرعة "إنتاج حيوانى" ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 3 طرب من جوهر الحشيش بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم أحالته من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمةالقضية رقم 35477 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس التي أصدرت حكمها المتقدم.
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