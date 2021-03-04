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تعرف على فوائد مبادرة حياة كريمة التى تعود على المواطن والدولة .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 12:47 م
محمد نجم
محمد نجم
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ريهام فيكتور
قال محمد نجم ، الخبير الاقتصادى ، إن مبادرة حياة كريمة تنمية متكاملة لكل نواحى الحياة ، لافتا إلى ان أزمة التغلغل موجودة فى كل دول العالم ، والمقصود بها أن الدولة لا تمتلك القدرة للوصول إلى كافة مجتمعها ولا تملك معلومات كافة عنهم .

وأضاف محمد نجم ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية سى بى سى ، أن من اكبر مكاسب حياة كريمة بعد ااكتمال هذا المشروع خلال 3 سنوات ، أن المواطن المصرى سيتوفر له فرص عمل .

وأشار الخبير الاقتصادى ، إلى ان فرص العمل ستتولى بشكل غير مباشر ، إلى جانب تعليم المواطن كيفية عمل المشروع الصغير ،إلى جانب العديد من الفائدة الاساسية التى تتمتع بها المواطنين التى لم تكن موجودة من قيبل .

وتابع الخبير الاقتصادى ، أن مبادرة حياة كريمة تساعد على حل أزمة الخدمات المتعددة الموجودة فى القرى المصرية من الصرف الصحى والكهرباء ومياة شرب وغيرها من الخدمات الاساسية .

وأكد الخبير الاقتصادى ، أن  توفير كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن دليل على انها تشعر بمعاناة المواطن وتسعى لتوفير راحته ، وبالتالى ينعكس هذا على مستقبل البلد وتنخفض معدلات الجريمة وعدد التنظيمات الارهابية وغيرها .
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