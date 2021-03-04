وثيقة التأمين .. طوق نجاة لإنقاذ 12953 عاملا من العمالة غير المنتظمة في البحيرة.. تشمل العديد من مجالات العمل.. و6 خطوات للحصول عليها

وثيقة التأمين طوق نجاة لإنقاذ 12953 عاملا من العمالة غير المنتظمة في البحيرة

تسليم 12953 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة

الوثيقة تشمل العديد من مجالات العمل

6 خطوات للتقديم على خدمة تأمين العمالة غير المنتظمة









جاءت وثيقة التأمين التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة، بمثابة طوق نجاة لتلك الفئة التي تعيش في فقر مدقع قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، وجاءت الجائحة لتزيد من معاناتهم وتخوفاتهم من المستقبل المجهول، ما دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة، لإنقاذهم من براثن الفقر، ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، من خلال تقديم وثيقة تأمينية لهم لتأمين حياتهم، تحسبًا لأي ظروف، ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وتضمن لهم حياة أفضل نجاة لهم ولذويهم.













وكان للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بمحافظة البحيرة، نصيب كبير من ثيقة التأمين التي تُقدمها الدولة، حيث جرى تسليم 12953 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلي المستديم والجزئي، منها 11067 للعمالة غير المنتظمة و1886 لصغار الصيادين.













وقال سامي عبده، أحد العاملين في مهنة الصيد بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، إن جميع الصيادين يعانون من صعوبات كثيرة أثناء عملهم، من أهم تلك الصعوبات العمل في بيئة غير آمنة ومستقبل مُظلم، بالإضافة إلى عدم توفير التأمين اللازم على حياة كل صياد من مخاطر تلك المهنة.













وأوضح "عبده" أن قرار إصدار وثيقة تأمينية للعمالة غير المنتظمة، خطوة مهمة وفارقة في حياة عامل سواء كان يعمل في مهنة الصيد أو في المهن الأخرى، مشيرًا إلى أن مديرية القوى العاملة بالبحيرة تواصلت مع نقيب الصيادين لتوضيح الإجراءات اللازمة للتقديم على وثيقة التأمين، بالإضافة إلى تحديد أهم الصعوبات التي تواجه الصيادين أثناء العمل لحلها، وبالفعل تم حل بعض المشكلات وجارِ حل باقي المشكلات.













في السياق ذاته، أكد السيد الخطيب، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، أن هدف الوثيقة التأمينية التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة هو حماية العمالة من المخاطر التي يتعرض لها البعض في أماكن العمل المختلفة يوميًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لتوفير حياة آمنة لكل المواطنين.













وأوضح "الخطيب"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الوثيقة شملت العمل في مجالات "المقاولات، والزراعة الموسمية، والصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز، وعمال محالج الأقطان، وعمال الصيد، وعمال الموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية ومن بينها "نجارة السفن، ولحام، وفك وتربيط الحاويات وغيرها"، موضحًا أن تلك الوثيقة تشمل التأمين على العمال من الإصابات الدائمة والمؤقتة أو الحوادث التي تؤدي إلى وفيات أثناء العمل.













وأشار وكيل وزارة القوى العاملة، إلى أنه تم تحديد عدد العمالة غير المنتظمة في محافظة البحيرة وبلغ عددهم ١٢٩٥٣ عاملا من بينهم ١٨٨٦ صيادا، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التواصل مع الصيادين ورصد أهم المشكلات التي تواجههم وحلها على الفور.













وبيّن أن خطوات التقديم على خدمة تأمين العمالة غير المنتظمة تشمل الآتي: يتقدم المؤمّن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمّن عليه مرفقًا به مستندات "صورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي".













- طلب اشتراك مؤمّن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.













- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مُدد سابقة.













- بيان من المؤمّن عليه بمُدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاق معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.













- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.













- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.









- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.













من جانبه، أكد المستشار عزت عمران، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وسوق العمل في وزارة القوى العاملة، أن الوزارة والدولة المصرية يعملان على تقديم جميع الآليات لرعاية العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن العامل هو الأساس في النهوض بالدولة المصرية وركيزة أساسية في تنفيذ المشروعات القومية.













وقال "عمران"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الوزارة تسعى دائمًا لتوفير الرعاية الكاملة للجميع العمال خاصةً مَن هم ليس لديهم غطاء تأميني، وتُقدّم لهم الدعم من خلال الخدمات العلاجية المختلفة وتوعيتهم بمخاطر بيئة المنشآت الصناعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العنصر البشري وزيادة إنتاجيته.













وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وسوق العمل، أن وثيقة التأمين، خطوة أساسية للحفاظ على حياة العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة آمنة ومستقبل خالي من المخاطر لهم ولذويهم، مشيرًا إلى أن الوزير حريص على الحضور في جميع المحافظات أثناء توزيع الوثائق لدعم العاملين.







