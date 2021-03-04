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أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة غدا والطقس معتدل على البلاد يصاحبه شبورة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:45 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون دافئ على شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22  للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 12.

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