مباحث القاهرة تضبط 100 ألف علبة سجائر مهربة داخل مخزنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، تمكن رجال الأمن من مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة بداخلهما سجائر مهربة جمركيا ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت معلومات قد وردت الي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة باخفاء كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركيا داخل مخزنان بعين شمس وحدائق القبة .





على الفور تم توجيه رجال الأمم باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة ، حيث تمكنت القوات من ضبط ٢٣ الف علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر بحدائق القبة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وإعترف بإرتكابه الواقعة .





كما تمكن المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم عين شمس من ضبط ٧٧ الف علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر بدائرة القسم ، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وإعترف بإرتكابه الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



