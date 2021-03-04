ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مباحث القاهرة تضبط 100 ألف علبة سجائر مهربة داخل مخزنين

الخميس 04/مارس/2021 - 12:01 م
مباحث القاهرة تداهم
مباحث القاهرة تداهم مخزنان غير مرخصان
Advertisements
كتب محمد صبري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، تمكن رجال الأمن من مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة بداخلهما سجائر مهربة جمركيا ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق. 

وكانت معلومات قد وردت الي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة باخفاء كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركيا داخل مخزنان بعين شمس وحدائق القبة .

على الفور تم توجيه رجال الأمم باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة ، حيث تمكنت القوات من ضبط ٢٣ الف علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر بحدائق القبة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وإعترف بإرتكابه الواقعة .

كما تمكن المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم عين شمس من ضبط ٧٧ الف علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر بدائرة القسم ، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وإعترف بإرتكابه الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مباحث القاهرة تحبط إغراق الأسواق بأطنان من الأغذية الفاسدة

ضبط أدوية تخسيس مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالمرج

ضبط صاحب مخزن غير مرخص بالسلام وحيازته أقمشة مجهولة المصدر

العثور على عبوات سجائر ومعسل مهربة بمخزن غير مرخص في المرج

ترشيحاتنا

اليوم .. الصحة تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

هل يجوز للأم إعطاء زكاتها لابنها لتعينه على ظروف الحياة؟

فيديو جراف.. قصة فتاة المنتزه وموقف أسرتها الغريب

بعد إدراج الكونجيستال جدول..استشارى مناعة: يحتوى على مواد تأثيرها كالمخدرات.. فيديو

بدون مكياج.. شاهد ريهام أيمن تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

عرض استثنائي .. اشتري آيفون 8 بلس بـ 1160 جنيه فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور