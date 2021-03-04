مدير تعليم مطروح يتفقد امتحان الصف الثاني الإعدادي بمدينة الحمام

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس خلال جولة تفقدية مفاجئة سير الامتحانات بمدرسة خديجة بنت خويلد الاعدادية بنات في مدينة الحمام شرق مطروح.









حيث تابع سلامة مسار امتحان نهاية الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الإعدادي فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .



