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تعليم

مدير تعليم مطروح يتفقد امتحان الصف الثاني الإعدادي بمدينة الحمام

الخميس 04/مارس/2021 - 12:32 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  اليوم الخميس خلال جولة تفقدية مفاجئة سير الامتحانات بمدرسة خديجة بنت خويلد الاعدادية بنات في مدينة الحمام شرق مطروح.


حيث تابع سلامة  مسار امتحان نهاية الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الإعدادي فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

وأوضح سلامة أن الامتحان المجمع للصف الثاني الإعدادي في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة واضحة لافتًا أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية  بمواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير امتحانات صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية  .
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