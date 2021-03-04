آداب القاهرة تطبق إجراءات احترازية مشددة خلال امتحانات نصف العام .. نسب الغياب لا تتجاوز 2%..فرق طبية مجهزة بكافة الإمكانيات .. وتخصيص غرفة خاصة لحالات الطوارئ

* آداب القاهرة تكشف كيفية التعامل مع الحالات المشتبة بهم

* اجراءات مشددة من المجلس الاعلى للجامعات بامتحانات الفصل الدراسى الاول









بدأت الجامعات والمعاهد المصرية السبت الماضى امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا ، كما تستعد الجامعات لاستئناف الدارسة بالفصل الدراسى الثانى .





ولذلك أعلنت جامعة القاهرة عن كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بهم من الطلاب خلال فترة الامتحانات .





قال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن كيفية التعامل مع الطلاب فى حالة حدوث أى اشتباه او طوارئ خلال فترة الامتحان، قائلا إنه يوجد في كل مبنى من مباني الامتحانات الأربعة غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة .









وأضاف شاهين: فضلا عن وجود فريق عمل للإجراءات الاحترازية والتعقيم ساعة بساعة كما يتم استخدام الكاشف الحرارى للاطمئنان على سلامة الطلاب خلال فترة الامتحان.





وكشف ، إن المستشفيات الجامعية تتيح كافة الإمكانيات الموجودة بها للطلاب بالجامعة ، مع وجود متابعة بصفة دائمة ومستمرة للطلاب .





كما أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك تقارير مستمرة من جانب المستشفيات لمتابعة حالة الطلاب ، مع رصد أي حالة اشتباه على الفور ، وتشخيصها وعلاجها مع عمل متابعات للتأكد من شفاء الطالب كما أنه يتم استخراج نتائج المسحات في اليوم التالي ، لافتا إلى أنه يتوفر كافة الامكانات الحديثة التي يتم تسخيرها في هذا الأمر .





وأكد "شاهين " متابعة الكلية لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة مع وجود غرفة مخصصة للعزل في كل مبنى تابع لها ، كما أن هناك فرق طبية مجهزة بكافة الإمكانيات الطبية للتعامل الفوري مع ظهور أي حالات اشتباه وعزلها وعمل الفحوصات اللازمة عليها ، وتحويلها لمستشفى الطلبة إذا لزم الأمر .





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وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حتى الان ، حيث يوجد تعقيمات بين كل فترة مع تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا لعدد اللجان الموجودة داخل الكلية ، كما أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب فهناك وعي كبير من جانب الطلاب بالإجراءات الاحترازية المقررة .





ونوه عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أن هناك إقبال من جانب الطلاب على إجراء الامتحانات ، كما أن نسب الغياب لا تتجاوز 2% وبالنسبة لطلبات الأعذار فهناك مابين 30-35 طالب فقط تقدموا بطلبات "أونلاين" ويتم دراستها من جانب الكلية .





وكان قد شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



وأكد المجلس على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.



