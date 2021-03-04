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أخبار العالم

مهاجمة جندي وسرقة سلاحه.. ماذا يحدث بـ لواء الكوماندوز الإسرائيلي؟

الخميس 04/مارس/2021 - 12:32 م
لواء الكوماندوز
لواء الكوماندوز الإسرائيلي
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سمر صالح
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، بأن مجهولين هاجموا  جندي من لواء الكوماندوز التابع لجيش إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنهم استولوا على سلاحه ولاذوا بالفرار خلال تدريبات عسكرية في الجليل، فيما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ملابسات الحادث. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الرجلان اشتبكا مع المقاتل لعدة دقائق ولاذا بالفرار بعد أن حصلا على السلاح. 

وبعد الحادث مباشرة ضغط الجندي الذي أصيب بجروح طفيفة على زر الاستغاثة، واستدعى قادته، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما شرعت الجهات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث.
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