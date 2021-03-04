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السفير الصيني: نمنح الدول العربية 290 ألف كمامة كدفعة أولى و130 ألف ثانية.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 12:54 م
السفير الصيني
السفير الصيني
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ياسمين القصاص
قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن يوجد اختبار كاشف بالدول العربية وأكثر من 18 ألف كمامات، وأيضا قد تتقاسم الخبرات لمكافحة  جائحة فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن تم انعقاد أكثر من 40 اجتماع بغرض مكافحة تلك الجائحة، كما أن يجري الان التعاون بين الصين والدولة المصرية والامارات والمغرب ومجموعة من الدول العربية، من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "السفير الصيني بالقاهرة"، خلال مؤتمر صحفي له مع السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حول اللقاح الصيني، أن تقدمت الصين بمنح الدول العربية بمنحن دفعتهن من اللقاح الصيني، حيث أن تتكون الدفعة الأولى من 290 ألف من الكمامات، كما أن الدفعة الثانية تحتوى على 130 ألف من الكمامات الطبية.

 وأشار، إلى أنه صور أبناء الشعب العربي الفيديوهات وسجلوا الأغاني للتشجيع الجانب الصيني على مكافحة كورونا مما اثر على  نفوس الشعب الصيني ودعمه.

وتابع ان الدول العربية اخذت خطوات حيادية لدعم جهود مكافحة الجائحة وتبادل الرئيس الصينى الرسائل والمكالمات الهاتفية لدعمه المتبادل للعديد من رؤساء الدول العربية تدعمه فى خطته لمكافحة الجائحة.
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