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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات تطعيم لقاح كورونا للمواطنين

الخميس 04/مارس/2021 - 12:49 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس استعدادات مستشفي شرم الشيخ الدولي للتطعيم بالجرعة الأولي للقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ للمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة و كبار السن.

حيث يتم  التطعيم بناء علي التسجيل بموقع الوزارة https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

أو الاتصال بالرقم الساخن 15335 الذي أعلنته وزارة الصحة ويخطر المواطن برسالة تليفونية، وتتم إجراء الجرعة الثانية بعد ثلاثة أشهر من الاولي.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر للقيادة السياسية الواعية لتوفير العقار للمواطنين بالمجان، وأشاد بجهود وزارة الصحة وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة فيما اتخذته من إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا علي مدار ما يقرب من العام.

كما أشاد المحافظ بحسن التنظيم والإجراءات المتبعة بمستشفي شرم الشيخ من بداية استقبال المواطنين حتي إنهاء التطعيم.

جديرا بالذكر أن التطعيم للقاح كورونا المستجد يتم بمستشفي شرم الشيخ الدولي لجميع مواطني المحافظة.

ومن المقرر أن يستقبل مستشفي شرم الشيخ اليوم ١٠٠ مواطن للتطعيم يتم تطعيم عدد ٦ مواطنين كل ساعة بعد إجراء الكشف والفحص الطبي واستيفاء البيانات .

كان في استقبال المحافظ بمستشفي شرم الشيخ الدولي الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محسن عبيدو مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي.

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محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات تطعيم لقاح كورونا للمواطنين
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات تطعيم لقاح كورونا للمواطنين
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات تطعيم لقاح كورونا للمواطنين
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات تطعيم لقاح كورونا للمواطنين
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