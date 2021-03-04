ضبط 11 قضية مخدرات في حملة أمنية بسمنود

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من السجون والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين .





تم إستهداف نطاق مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى .





أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث تم ضبط ( 4 ) قطع أسلحة نارية عبارة عن ( 3 طبنجات ، فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية ) بحوزة ( 4 متهمين ) .

و ضبط ( 11 ) قضية مخدرات ضبط خلالها ( 2,518 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ، 1,225 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 460 قرص مخدر ) بحوزة (12 متهم ) و ضبط ( 3 ) مراقبين هاربين و ضبط ( 10 ) قطع أسلحة بيضاء بحوزة ( 10 متهمين ) و تنفيذ ( 193 ) حكم قضائى متنوع بإجمالى ( 53 محكوم عليه ) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات .



