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أخبار البلد

لأول مرة في العالم.. السعودية توفر لقاح كورونا بالصيدليات المجتمعية مجانًا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:50 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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سعيد العربي
قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الصحة السعودية تحرص على سلامة الإنسان وتسهيل كل الوسائل لخدمته، وذلك من منطلق التعاون المطلق بين وزارة الصحة وصيدليات القطاع الخاص في سبيل تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، وإيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص بشكل عام والصيدليات بشكل خاص بالمساهمة في الحفاظ على صحة الإنسان والمبادرة الدائمة في توفير كل ما يصب في مصلحته.


وأوضح "حنفي" أن الصحة السعودية ذكرت أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية لتوفير لقاحات كورونا بصيدليات الدواء مع وزارة الصحة السعودية، وسيتم الإعلان عن موعد استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وأن هذه الشراكة تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية المعتمدة بالسعودية للوصول إلى السيطرة الكاملة على هذه الجائحة.


وأضاف أن ذلك جاء بعد أن كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية داخل المملكة مجانًا بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية على تقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأن المملكة مستعدة لتوسيع عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.


وأشاد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية بدور المملكة في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم من جميع الجنسيات، وأن ما يحدث يعتبر الأول بالعالم، مع العلم أن المملكة بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر 2020 بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح "فايزر . بيونتيك" ومستمرة حتى الآن.
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