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حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال أصحاب الورش والمصانع بزعم تسويق منتجاتهم

الخميس 04/مارس/2021 - 12:44 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت الاجهزةالأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

 

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5) مواطنين من أصحاب ورش تشغيل وتجميع الألوميتال بالغربية ، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على بضائع عبارة عن حديد كريتال بزعم تسويقها ورفضه سداد قيمتها.

 

 أسفرت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (صاحب شركة للتوريدات - مقيم بمحافظة الإسماعيلية – له معلومات جنائية) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم ، وتمكنه من خلال ذلك الحصول على بضائع عبارة عن حديد كريتال وألوميتال من الشاكيين بزعم بيعها وتوزيعها فى مختلف المحافظات بلغت قيمتها ( 437,000 - أربعمائة سبعة وثلاثون ألف جنيه) وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها لهم.

 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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