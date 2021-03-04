ضبط نصاب استولى على أموال أصحاب الورش والمصانع بزعم تسويق منتجاتهم

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5) مواطنين من أصحاب ورش تشغيل وتجميع الألوميتال بالغربية ، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على بضائع عبارة عن حديد كريتال بزعم تسويقها ورفضه سداد قيمتها.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (صاحب شركة للتوريدات - مقيم بمحافظة الإسماعيلية – له معلومات جنائية) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم ، وتمكنه من خلال ذلك الحصول على بضائع عبارة عن حديد كريتال وألوميتال من الشاكيين بزعم بيعها وتوزيعها فى مختلف المحافظات بلغت قيمتها ( 437,000 - أربعمائة سبعة وثلاثون ألف جنيه) وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها لهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.