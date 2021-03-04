ضبط نصاب استولى على أموال أصحاب الورش والمصانع بزعم تسويق منتجاتهم

تبلغ للإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة من (5) مواطنين من أصحاب ورش تشغيل وتجميع الألوميتال
بالغربية ، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على بضائع عبارة
عن حديد كريتال بزعم تسويقها ورفضه سداد قيمتها.
أسفرت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة ، وأن
وراء إرتكابها (صاحب شركة للتوريدات - مقيم بمحافظة الإسماعيلية – له معلومات جنائية)
وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات والإستيلاء
منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم ،
وتمكنه من خلال ذلك الحصول على بضائع عبارة عن حديد كريتال وألوميتال من الشاكيين بزعم
بيعها وتوزيعها فى مختلف المحافظات بلغت قيمتها ( 437,000 - أربعمائة سبعة وثلاثون
ألف جنيه) وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها لهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة
على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.