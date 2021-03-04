موسكو تنفي نقل ذهب من فنزويلا على متن طائراتها إلى مالي لدعم حكومة مادورو

نفت وزارة الخارجية الروسية، التقارير التي تحدثت عن أن فنزويلا نقلت على متن طائرات روسية الذهب إلى مالي في عام 2020، لمبادلته باليورو والدولار الأمريكية، مما مكن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من الاستمرار بالسلطة، رغم العقوبات الأمريكية.





واعتبرت الخارجية الروسية- وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن ما صرحت به المعارضة الفنزويلية، حول إرسال الذهب إلى مالي، هو نسج من "خيال غير علمي".





وكان خوليو بورخيس، الذي عينه زعيم المعارضة ،خوان جوايدو، مبعوثا رفيعا له في الخارج، قال في تصريحات "إن الذهب خضع للمعالجة في مالي ثم أعيد بيعه، لكي تحصل حكومة مادورو على ما لا تقل قيمته عن مليار دولار باليورو على نحو خاص".



