عمان.. 369 إصابة بكورونا بالسلطنة ونسبة الشفاء إلى 93.4%

أعلنت وزارة الصحة العمانية إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 142896 إصابة والوفيات 1583 بنسبة 11ر1% والمتعافين 133491 لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر93% وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 197 والمنومين في العناية المركزة 80 .





ووفقا لصحيفة الشيبة نشرت الوزارة إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة دون ذكر العدد اليومي ، وقامت الشبيبة باحتساب العدد والذي نتج عنه 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة خلال 24 ساعة الماضية.





وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.



