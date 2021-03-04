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حوادث

إحالة مدير إدارة التحصيل بشركة "نقل الدم" لاختلاسه ٣٠٠ ألف جنيه

الخميس 04/مارس/2021 - 12:44 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد عبدالله
أحالت نيابة الاموال العامة العليا، مدير إدارة التحصيل بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم لاختلاسه ٣٠٠ الف جنيه.

وتبين أنه خلال الفترة من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۵ بدائرة قسم العجوزة في الجيزة بصفة المتهم موظفا عاما ومن مأمورى التحصيل "مدير ادارة التحصيل" بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات التي تمتلكها الدولة - اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته حيث اتضح أن اختلس مبلغ ٣٠٠ الف جنيه  جنيه قيمة المديونيات المستحقة للشركة التي استلمها من مندوبي التحصيل بعد أن حصلوها من العملاء والمعهود به اليه بسبب وظيفته لتوريده إلى خزينة الشركة الا انه اثبت على النظام الالكتروني لادارة التحصيل استلامه للمبلغ آنف البيان واحتبسه لنفسهبنية تملکه دون توريده إلى خزينة الشركة جهة عمله.
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