ضربة على الرأس.. تحقيقات موسعة لحل لغز مقتل عربي الجنسية في الحوامدية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العثور على جثة عربي الجنسية بطريق ابو صير في الحوامدية.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة بطريق أبو صير بدائرة قسم الحوامدية، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر وبحوزته متعلقاته الشخصية وتبين من فحصها أنه يمتلك جواز سفر ويحمل جنسية عربية.



اسفرت المعاينة الأولية أنه مصاب بضربة بالرأس أدت لوفاته، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

وتولى فريق البحث برئاسة العميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة فحص كاميرات المراقبة في محيط والطريق المؤدي لموقع العثور على الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.