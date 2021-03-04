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حوادث

تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال ٢٤ ساعة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:44 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة عن ضبط (مصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (19 طن مخلل – 49500  عبوة لتعبئة زيت الطعام) بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.
 
وضبط (3 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية).. بمضبوطات بلغت (12 طن منتج نهائى شرائح غراء – 96 طن جلود حيوانية - 19٫5 طن مخلفات جلود "بدون ترخيص") بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس. 

 كما تم ضبط (2 مكمورة فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية المواد والمخلفات الخطرة – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص الغير آمن من المخلفات الخطرة") بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية وضبط ( 22 سيارة "تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات") بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق قطاع أمن الجيزة .

وفى مجال حماية الثروة السمكية و ضبط (30) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية .

وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (5) وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.
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