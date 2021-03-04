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مرأة

نصائح يجب وضعها في الاعتبار أثناء تدليل طفلك

الخميس 04/مارس/2021 - 12:42 م
نصائح يجب وضعها في
نصائح يجب وضعها في الاعتبار أثناء تدليك طفلك
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أسماء عبد الحفيظ

كل أم لديها العديد من الأفكار حول تدليك طفلها، لذلك بعض النصائح التي يمكن اتباعها أثناء تدليك الطفل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

قبل تجربة أي زيت على بشرة طفلك ، ضعي القليل منه على يده ولاحظي ما إذا كان متوافقًا مع بشرته. إذا أصيب جلد طفلك بأي طفح جلدي ، فتجنب استخدام هذا الزيت، إليك الكثير من أنواع الزيوت الطبيعية الزيتون وجوز الهند.

قمي بتهيئة بيئة مواتية قبل البدء في التدليك. تعتبر الغرفة ذات الإضاءة الخافتة ودرجات الحرارة الدافئة ومستويات الضوضاء المنخفضة مثالية.

يجب أن يتم التدليك بين الرضعات ، من الناحية المثالية 45 دقيقة إلى ساعة واحدة بعد الوجبة لتجنب ارتجاع أو قيء الطعام.

يجب أن يشمل الجسم كله بدءًا من الرأس والرقبة إلى الجذع والأطراف.

يجب استخدام ضربة قوية بأطراف الأصابع أثناء العلاج بالتدليك. تجنب ممارسة الكثير من الضغط. انزع مجوهراتك لمنع خدش طفلك.

قمي بالتدليك فقط عندما يكون طفلك راضيًا. مستوى راحة الطفل أكثر أهمية.

بشكل عام ، ينام الأطفال بعد التدليك ، لذا تابع دورة نوم طفلك وقرر إجراء التدليك وفقًا لذلك.

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