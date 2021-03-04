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فن

بمكياج ناعم .. أحدث ظهور لـ يسرا

الخميس 04/مارس/2021 - 12:46 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة يسرا صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . 

وظهرت يسرا في الصورة باطلالة ناعم ومكياج بسيط ، ابرز ملامحها الجميلة . 

وحققت أغنية "رحلة واحدة" للفنان محمد الشرنوبى اكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع فيس بوك.

 رحلة واحدة ضمن حملة مودة لوزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعى ومن توزيع على فتح الله.

الجدير بالذكر ان الفنان محمد الشرنوبى أنضم لفريق عمل مسلسل كل ما نفترق بطولة ريهام حجاج احمد فهمى ايتن عامر عمرو عبدالجليل طارق عبدالعزيز احمد صيام ومن اخراج كريم العدل.
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