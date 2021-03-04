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ديني

دورة في المهارات الإعلامية لأئمة بورسعيد

الخميس 04/مارس/2021 - 12:51 م
دورة في المهارات
دورة في المهارات الإعلامية لأئمة بورسعيد
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محمود ضاحي
 أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الدورة التدريبية الثامنة والثلاثين في المهارات الإعلامية الاثنين القادم   ولمدة ثلاثة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف بورسعيد ، بمقر كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.

 يأتي ذلك  في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.


 وهم :

مالاسم
1.     إبراهيم رضا أحمد الشبراوي
2.     إبراهيم زغلول على أحمد
3.     أبو بكر محمد محمد أحمد
4.     أحمد أنيس عبد العزيز
5.     أحمد إبراهيم إبراهيم الجميل
6.     أحمد السيد محمد إسماعيل
7.     أحمد عبد الناصف محمد
8.     أحمد عبد المجيد عثمان
9.     أحمد عبد الهادي مصباح على
10.                       أحمد فتحي عبد الله
11.                       أحمد محمد رضا رمضان
12.                       أحمد محمد علاء الدين
13.                       إسلام عبد الرازق صالح
14.                       أشرف عبده محمود عبد العال
15.                       أحمد محمد محمود أبو العلا
16.                       الحسيني عبد الهادي زهير
17.                       محمد السيد عبد الحميد دبل
18.                       السيد محمد عز الرجال
19.                       السيد موسى محمد عمرو
20.                       أيمن محمد رمضان
21.                       حسام عبد الحميد محمد
22.                       خالد عبده محمد سباع
23.                       سامي أحد عبد الرحمن زهران
24.                       صالح عبد العظيم الحديدي
25.                       عادل صلاح على أحمد
26.                       عادل عبد الفتاح النبوي
27.                       عبد الحميد السيد عبد الحميد
28.                       عبد الخالق إسماعيل البريقي
29.                       عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سليم
30.                       عبد الله إبراهيم عبد الله
31.                       عبد الله جاد الإمام
32.                       عبد الوهاب مصباح عبد العاطي
33.                       عبده أبو العنين السنوسي
34.                       عبد الصمد فهمي محمد أبو العنين
35.                       عماد الدين محمود
36.                       ماهر محمد جاد عمارة
37.                       محمد أحمد على حامد الجوهري
38.                       محمد السيد السعيد عبد العاطي
39.                       محمد السيد فتحي خليل قورة
40.                       محمد شلبي محمد شلبي
41.                       محمد صلاح فرج
42.                       محمد ماهر عبد الواحد
43.                       محمد مسعد حامد المليجي
44.                       محمد مصطفى درويش بلبوله
45.                       محمود حسن عبد الحق
46.                       محمود محمد أحمد القط
47.                       يوسف الحسيني يوسف
48.                       مصطفى كمال مجاهد
49.                       إسلام السيد عبد الله
50.                       سليم السيد حسن متولي
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