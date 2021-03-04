دورة في المهارات الإعلامية لأئمة بورسعيد

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الدورة التدريبية الثامنة والثلاثين في المهارات الإعلامية الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف بورسعيد ، بمقر كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.





يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.







