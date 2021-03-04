دورة في المهارات الإعلامية لأئمة بورسعيد

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الدورة التدريبية الثامنة والثلاثين في المهارات الإعلامية الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف بورسعيد ، بمقر كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.
وهم :
|م
|الاسم
|1.
|إبراهيم رضا أحمد الشبراوي
|2.
|إبراهيم زغلول على أحمد
|3.
|أبو بكر محمد محمد أحمد
|4.
|أحمد أنيس عبد العزيز
|5.
|أحمد إبراهيم إبراهيم الجميل
|6.
|أحمد السيد محمد إسماعيل
|7.
|أحمد عبد الناصف محمد
|8.
|أحمد عبد المجيد عثمان
|9.
|أحمد عبد الهادي مصباح على
|10.
|أحمد فتحي عبد الله
|11.
|أحمد محمد رضا رمضان
|12.
|أحمد محمد علاء الدين
|13.
|إسلام عبد الرازق صالح
|14.
|أشرف عبده محمود عبد العال
|15.
|أحمد محمد محمود أبو العلا
|16.
|الحسيني عبد الهادي زهير
|17.
|محمد السيد عبد الحميد دبل
|18.
|السيد محمد عز الرجال
|19.
|السيد موسى محمد عمرو
|20.
|أيمن محمد رمضان
|21.
|حسام عبد الحميد محمد
|22.
|خالد عبده محمد سباع
|23.
|سامي أحد عبد الرحمن زهران
|24.
|صالح عبد العظيم الحديدي
|25.
|عادل صلاح على أحمد
|26.
|عادل عبد الفتاح النبوي
|27.
|عبد الحميد السيد عبد الحميد
|28.
|عبد الخالق إسماعيل البريقي
|29.
|عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سليم
|30.
|عبد الله إبراهيم عبد الله
|31.
|عبد الله جاد الإمام
|32.
|عبد الوهاب مصباح عبد العاطي
|33.
|عبده أبو العنين السنوسي
|34.
|عبد الصمد فهمي محمد أبو العنين
|35.
|عماد الدين محمود
|36.
|ماهر محمد جاد عمارة
|37.
|محمد أحمد على حامد الجوهري
|38.
|محمد السيد السعيد عبد العاطي
|39.
|محمد السيد فتحي خليل قورة
|40.
|محمد شلبي محمد شلبي
|41.
|محمد صلاح فرج
|42.
|محمد ماهر عبد الواحد
|43.
|محمد مسعد حامد المليجي
|44.
|محمد مصطفى درويش بلبوله
|45.
|محمود حسن عبد الحق
|46.
|محمود محمد أحمد القط
|47.
|يوسف الحسيني يوسف
|48.
|مصطفى كمال مجاهد
|49.
|إسلام السيد عبد الله
|50.
|سليم السيد حسن متولي