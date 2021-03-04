منى زيدو تكتب: النسوة في بلادنا بؤساء

من الصعوبة بمكان الاعتراف بأننا نحن النساء في ظل الفوضى التي نعيشها والتي راحت تفتك بكل شيء من حولنا، أننا نعتبر الضحية الأولى لهذه الفوضى التي جعلتنا نعيش التيه بالمعنوي والفكري بكل معنى الكلمة. ورغم تفشي المعارك في الكثير من الدول وخاصة وطني سوريا وكذلك العراق وليبيا واليمن منذ عشر سنوات وأكثر، ما لزنا نعاني التهميش والوعيد والتحجيم والخداع إن كان من قِبل النظام او من قِبل من تدعي نفسها على أنها من المعارضة المرتمية في أحضان الدولة التركية التي لها أجنداتها وأطماعها الخاصة بها.





فالسيدة الأولى من طرف النظام ليس لها علاقة بنا لا من قريب ولا من بعيد فهي لا تعتبر نفسها من جنسنا بقدر ما تنظر لنفسها على أنها السيدة الأولى وحرم الرئيس الخالد، وأكثر ما تفكر به هو الحفاظ على سلطتها وأموالها ونفوذها في قصر الحريم. ورغم ظهورها المتكرر هنا وهناك إلا أن الهدف ليس الرفع من شأن النساء مطلقًا بقدر ما هو إثبات وجود على أنها من تمثلنا شكلًا بكل تأكيد.





صراع السلطة الموجود ضمن القصور ودور الحريم فيه غير خافٍ على أحد فالتاريخ متخم بالدروس والعبر والقصص التي تتكلم عن دور الحريم في تلك القصور، وما الدور الذي تقوم به النساء لن يتعدى أن يكنَّ عبيدًا للزعيم والسلطان الخالد ولن تخرج عن طوعه مهما فعل الرئيس من جرائم تندى لها جبين الإنسانية. فكمية القتل والدمار والخراب والسرقة والفساد الذي استشرى في الأعوام الأخيرة، لا يقل أبدًا عن حجم السرقات والفساد الذي كان ما قبل الأزمة التي تعاني منها سوريا، الاختلاف فقط في النسبة وكمية الصرف على المعارك وشراء الذمم، وما تبقى لن يتعدى التفصيل الممل الذي لا معنى له أبدأً.





الأمر لا يختلف عن المعارضة المرتمية في أحضان أردوغان بكل ـاكيد. لأن تلك المعارضة بشخوصها معظمهم قد تربى على يد الزعيم نفسه وشرب من نفس المنهل البعثي الفاشي الاقصائي الذي لا يعترف بالآخر وحتى إن كانت امرأة. المرأة في نظر السلطة ليست سوى سلعة من خلالها يتم الترويج عن النظام وقبحه الشنيع في كيفية استلاله للمرأة بكل تفاصيل جسدها وروحها مقابل أن تكون انموذجًا لكل نساء الوطن.





بكل تأكيد لا يمكن اختزال نساء بلد ما في امرأة لا تعيش ما تعيشه عامة النساء. فدنياها مختلفة عن عالم النساء الحقيقي المتوجعات من القهر والظلم والجوع والفقر، فهي لا تظهر إلا في المؤتمرات والمناسبات تتكلم بلسان امرأة وقلب رجل سلطوي تعمل كل ما في وسعها للنقل الصورة الجيدة للنظام لهذا الشعب المسكين.





بين المعارضة والنظام يتم قهر المرأة بألف وسيلة ووسيلة كي تكون خنوعة للرجل ووظيفتها فقط البكاء والنحيب على أولادها المضحين عن الوطن لإشباع غرائز قياداتهم السلطوية. فالمرأة في وجهة نظرهم مجبرة على تحمل الآلام والمآسي والظلم من أجل الوطن والسيادة الوطنية من جهة، وكذلك تحمل التهجير والقتل والاغتصاب والشتم والحرمان من أجل الثورة. وما بين السيادة الوطنية للدولة والثورة تتحول المرأة لمجرد لوحة بكائية تتوسل الرحمة والصبر والخبز والعطف من هذا الرجل السلطوي الذي لا يمنحها سوى الذل والهوان دعك من الكرامة والشرف، لأنها غير موجودة في قواميسهم بالأساس.





قياسًا على ذلك فالرجل حتى وإن كان رب بيت وأسرة لا تختلف عقليته كثيرًا عن عقلية هؤلاء الرجال كثيرًا لا من حيث الشكل ولا المضمون. فهذا الرجل هو بطبيعته ظالم على عائلته وأولاده وزوجته، ويرى نفسه الزعيم الخالد عليهم وله الكلمة الأولى والأخيرة مهما كانت خاطئة. فهو من يملك المال وهذا يعني أنّ من حقه التصرف كيفما يشاء ومتى ما يشاء، وكأن الدنيا قد خلقها الله من أجله فقط وما عداه ليسوا من البشر وعديمي الإحساس والمشاعر.





المشكلة التي نعانيها نحن النساء أكبر بكثير من قضية ظلم من الناحية النفسية أو الشخصانية، بل هي في العقلية التي نتعايش معها وكأنها قدر مسلط على رقابنا وعلينا أن تقبلها كما هي ورغم عن إرادتنا. ولا نتذكر الرحمة والتسامح والمحبة والاحترام إلا إن كانت المصالح متقاربة والخنوع من قِبل المرأة موجود، وإن اختلت الموازين فحينها تختفي تلك المصطلحات وكأنها غير موجودة ويتحول الرجل إلى ظالم يعمل كل ما بوسعه للثأر من المرأة بألف طريقة مخادعة وكل ذلك بالقانون والمحاكم التي أعطت للرجل القوامة على النساء تحت الغطاء الديني.





لهذا نرى أن المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الرجل الشرقي هي مساومته على ألا تعمل المرأة، بل عليها أن تهتم بأولادها والبيت على أساس أنها مدرسة. لكن الحقيقة المخفية تحت هذا الادعاء هو جعلها من دون مورد اقتصادي ليتحكم هو بالمرأة ويسيرها كيفما يشاء. مشكلة كبيرة تعيشها النساء في وطني وما زالت رهينة السجون الفكرية للرجل والعادات والتقاليد الذكورية. بالفعل النسوة في بلادنا بؤساء بكل معنى الكلمة فلا مكان لهنَّ إن أردنا العيش بحرية. بؤساء وباكيات هو العنوان المختصر للمرأة في منطقتنا ذات الحضارة المعمرة منذ آلاف السنين. الآن هنَّ كذلك بغير حقيقتهن التي تختلف كثيرًا عن ماضيهنَّ اللواتي كنَّ فيها أميرات وكاهنات وحتى إلهات.