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أخبار البلد

تحرك بشأن ليبيا.. أبو الغيط يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق في القاهرة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:02 م
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية
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مـيــــس رضـــا

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الخميس محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع مسار التسوية السياسية في أعقاب اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

 

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط جدد في هذا السياق التزام الجامعة بمواصلة جهودها دعمًا لمسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، وعبر عن أمله في أن يتوافق الأشقاء في ليبيا على تنفيذ بقية الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المرحلة التمهيدية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بدءًا بتنصيب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والشروع في التحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها نهاية العام.

 

وأضاف المصدر أن الوزير سيالة قام من ناحيته باطلاع أبو الغيط على تقديره بالنسبة للتطورات الراهنة والمرحلة التي وصلت إليها جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتصل بالحراك القائم للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، ودفع المسار الأمني عبر اللجنة العسكرية المشتركة، وصولًا إلى مرحلة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر القادم.

 

كما تداول أبو الغيط وسيالة حول نتائج اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد أمس الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية، والحاجة إلى تعظيم العمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة بغية التصدي لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
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