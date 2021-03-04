حرمان دولى.. 3 خسائر مدوية لـ كهربا بعد فرمان الأهلي ضده

لم يكن فرمان النادى الأهلى المدوى ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بإيقافه لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه بسبب اعتراضه على موسيمانى المدير الفنى نتيجة عدم مشاركته بشكل أساسى خلال مباراة طلائع الجيش الماضية ، هى الخسارة الوحيدة بالنسبة لكهربا فى الوقت الحالى .



وجاء قرار الأهلى ليورط اللاعب فى العديد من الخسائر والتى كان فى غنى عنها ، يأتى على رأس هذه الخسائر ، هو استقرار حسام البدري المدير لمنتخب مصر على استبعاده من قائمة الفراعنة التى ستخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية فى العام المقبل بالكاميرون .



وكان البدري استقر على استدعاء كهربا لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل ولكنه تراجع عن الفكرة بسبب قرار الأهلى بإيقاف اللاعب لأسباب انضباطية وهو ما يؤيده البدري بشكل كبير .



والخسارة الثانية بالنسبة لكهربا ، تمكن فى صدامه مع موسيمانى المدير الفنى للأهلى والذ تسود عليه حالة كبيرة من الغضب العارم تجاه اللاعب نتيجة خروجه المتواصل عن النص فى الفترة الأخيرة ، واشتكى موسيمانى كهربا لإدارة الكرة بالنادى وبات اللاعب خارج حساباته الفنية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة .



وتعد الخسارة الثالثة بالنسبة لكهربا هى خسارة عدد من جماهير الأهلى " عبر السوشيال ميديا " والتى أعربت عن انزعاجها من المواقف المتكررة بالنسبة للاعب داخل الأهلى منذ الانتقال إليه .