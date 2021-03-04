بعد تصديق الرئيس على اللائحة.. مجلس الشيوخ ينتخب لجانه النوعية الأسبوع المقبل

يستعد مجلس الشيوخ لانتخاب لجانه النوعية الأسبوع المقبل، و يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على لائحة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية حيث يتم انتخاب 14 لجنة نوعية





وكان مجلس الشيوخ قد استعد لهذه الانتخابات مبكرا وذلك بمطالبة الأعضاء بإرسال رغباتهم في عضوية اللجان النوعية ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تنسيقا بين الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية المكونة من الرؤساء و الوكلاء وأمناء السر.





وتلقى المجلس رغبات الأعضاء الأصلية والاحتياطية تمهيدا لإجراء الانتخابات على هيئات المكاتب التي تضم الرئيس و الوكيلين وآمين السر





و كان البرلمان قد وافق على لائحة الشيوخ وزعلو نص المادة 38 وتنص على تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار و لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية و لجنة الدفاع والأمن القومي.





و لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.





ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و لجنة الشباب والرياضة و لجنة الصحة والسكان و لجنة الزراعة والري و لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي و لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام و لجنة الشئون الدينية والأوقاف.





و كان مجلس النواب قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وأنهى الجدل حول إعفاء مكافآت النواب من الضرائب بإلغاء هذا النص تاكيدا على مبدا المساواة، وأكد أشرف رشاد زعيم الأغلبية فى مجلس النواب أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغى هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار عضو مجلس الشيوخ رئيس المجلس قبل سفره

اكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن إزالة الاعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العالة الضريبة مهمة وخاصة مبدأ المساواة مهمة في التكاليف والأعباء العامة ، ومن ثم لابد من المشاركة دفع الضرائب .





و أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي إن إزالة الأعفاء الضريبي م ن على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعبائه، ويشاركونه أحواله وما يعايشه.





وقال جبالي" مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وأن هذا المبد يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة و قال رئيس مجلس النواب " موازنة الدولة تتحمل أعباء سنتحملها كنواب أيضا مضيفا " رسالة لمبدأ العدالة الضريبة غاية في الأهمية المساواة امام التكاليف و الأعباء العامة نحن جديرون بتحملها





وكانت المادة قبل الغاء الاعفاء تنص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.





ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.





واصبحت المادة بعد التعديل " يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.





ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.