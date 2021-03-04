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أخبار العالم

إعلان محزن من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا في أوروبا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:05 م
إعلان محزن من منظمة
إعلان محزن من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا في أوروبا
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الخميس، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في أوروبا؛ وذلك بعد 6 أسابيع من الانخفاض، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

وأظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 115.06 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و657493.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إمكانية التغلب على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري 2021، أمر غير واقعي.

وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في الصحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "سيظل من الممكن خفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات، لكن الوباء لا يزال فتاكًا، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية".

وأضاف: "برأيي، سيكون من السابق جدا لأوانه، ومن غير الواقعي الاعتقاد أننا سنقضي على هذا الفيروس بحلول نهاية العام".

وتابع: "أعتقد أن ما يمكننا الانتهاء منه، إذا كنا أذكياء، هو حالات الاستشفاء والوفيات والمآسي المرتبطة بهذا الوباء"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تركز على إبقاء العدوى منخفضة في العالم، والمساعدة على منع ظهور تحورات للفيروس خلال الفترة المقبلة. 
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