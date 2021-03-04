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اقتصاد

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب. 
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 11313 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2227 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13886 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 4365 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2171 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3182 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1407 نقطة.
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